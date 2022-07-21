شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 5 آلاف م2 تعديات جنوب الهفوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة محافظة الأحساء إحداثات غير نظامية «تعديات» تبلغ مساحتها 5000 متر مربع في جنوب مدينة الهفوف، خلال الربع الأخير من العام الجاري 1443هـ، بالتنسيق مع لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بالمحافظة، التي تضم في عضويتها (المحافظة، الأمانة، الشرطة، مكتب وزارة المالية، مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة)، كما وقفت على 2 مليون م2 تم التثبُت من كونها تعديات، وجار العمل لإزالتها واتخاذ الإجراءات المتبعة بشأنها.

وأكدت الأمانة أن أعمالها تأتي انطلاقا من توجيهات قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - في المحافظة على الأراضي الحكومية ومراقبتها وإزالة التعديات عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع مثل هذه التصرفات، ولفتت الأمانة إلى أن اللجنة تنفذ الإزالة بعد اتخاذ الإجراءات وفق اللوائح والأنظمة المتبعة.

وترتكز المهمة الرئيسة للجنة على مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة أي إحداثات تقع على الأراضي الحكومية داخل المدينة أو خارجها، لمنع التعدي عليها وإيقاف مَن يعمل دون رخصة تخول له حق العمل، من خلال الوقوف على المواقع التي يُبلغ بوجود تعديات عليها أو إحداثات فيها، سواء كان التبليغ من الجهات الحكومية أو المواطنين.