شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الجبيل «الأول» في تقييم الزائر السري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق مستشفى الجبيل العام، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، المركز الأول في تقييم الزائر السري لوزارة الصحة على مستوى تجمع الشرقية، فيما حقق كل من مركزي الرعاية الصحية «الرازي» و«ابن سينا»، المركزين الأول والرابع على مستوى مراكز الرعاية الصحية الأولية في التجمع.

كان المستشفى قد شارك في موسم الحج، عبر 140 متطوعا ومتطوعة شاركوا في توعية حجاج بيت الله الحرام، وتثقيفهم بأهم الإجراءات الوقائية لضمان حج صحي لهم.

وأقام قسم تعزيز الصحة، فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي لـ «الأنيميا المنجلية»، وذلك بمبنى العيادات الخارجية في مستشفى الجبيل العام، في حين أقام فريق برنامج المحافظة على الصحة، محاضرة توعوية عن التدخين وأضراره بمدرسة الفضيل بن عياض الثانوية بالجبيل، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتبغ، إضافة إلى تفعيل مبادرة «اعرف أرقامك» لجميع منسوبي المدرسة.