شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح وتأهيل 322 ألف م2 حفر شوارع وحدائق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية ضمن أعمال تحسين المشهد الحضري في شهر يونيو، إصلاح 49.269 مترا مربعا من حفر الشوارع، ودهان 60.641 مترا طوليا من الأرصفة، وإزالة 103.332 مترا مكعبا من مخلفات البناء والهدم، وإصلاح 166 من محولات الكهرباء، وإزالة 306 لوحات دعائية مخالفة، وإصلاح وتأهيل 272.904 أمتار مربعة من الحدائق وملاعب الأطفال، وتنسيق وزراعة 252.270 من الأشجار والورود.

وشملت الأعمال التي تم استعراضها خلال الاجتماع المرئي الذي عقده أمين المنطقة م. فهد الجبير بمقر الأمانة، بحضور الوكلاء ورؤساء البلديات، إصلاح 227 من واجهات المباني والمحلات، ومعالجة وضع 17.158 حاوية نظافة داخل الأحياء، وإزالة 52 حوش واستراحة ومخيمات عشوائية، وإزالة 73 مظلة وهنجر مخالفة داخل الأحياء، وإزالة 1.283 من التحويلات والحواجز الخرسانية، ومعالجة وضع 103 من الباعة الجائلين المخالفين، وإصلاح 15.020 مترا مربعا من تآكل الأرصفة المتهالكة، وإزالة 962 مترا مربعا من الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإزالة 1.264 سيارة تالفة ومهملة، وإصلاح 231 من اللوح الإرشادية بأسماء الشوارع وأرقام المباني، وإصلاح 786 من أعمدة الإنارة المتهالكة.

وفي سياق آخر، بلغ أعلى عدد مستخدمي نظام المعاملات الإلكتروني للإدارة العامة للتحول الرقمي والمدن الذكية، خلال اليوم الواحد 1419 مستخدما، وأعلى عدد زيارات في اليوم الواحد 23.063 زيارة، وبلغ إجمالي عدد العمليات على النظام 3.8344.18 عملية، وإجمالي عدد الدورات التدريبية أكثر من 200 دورة، فيما بلغ عدد المعاملات المنجزة منذ بدء النظام بعام 1441هـ، 1.401.748 معاملة، كما تم استعراض إجمالي المعاملات للأسبوعين الماضيين، وكذلك نسبة المعاملات المقروءة من إجمالي المعاملات المستلمة خلال الفترة من 1443/12/10هـ حتى 1443/12/19هـ.