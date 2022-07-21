شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. مباشرة ميدانية لطلبات المنشآت الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباشر مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، ميدانيا، طلبات المنشآت الصحية الخاصة، متمثلة في تجديد أو إلغاء التراخيص، والتأكد من استكمال جميع المتطلبات.

وواصلت صحة الأحساء، الزيارات الرقابية على المجمعات الطبية الخاصة، بهدف قياس مدى الالتزام والتقيد بالأنظمة واللوائح التي نصت عليها وزارة الصحة.

وأشارت إلى أن برنامج «عنايتي» يتيح للمستفيدين إدخال بياناتهم ذاتيا «إصدار قرار، تجديد قرار، أمر الإركاب»، دون الحاجة إلى العناء ومراجعة مقر الهيئة الطبية العامة.