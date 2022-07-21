شكرا لقرائتكم خبر عن حملة إلكترونية للتعريف بتخصصات وبرامج جامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، حملة إلكترونية تستهدف توعية طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بكليات وأقسام وبرامج الجامعة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، إضافة إلى بوابة القبول الإلكترونية بموقع الجامعة الرسمي.

وقال عميد عمادة القبول والتسجيل د. عبدالله آل مريح: إن الحملة تستهدف تعريف خريجي وخريجات الثانوية العامة بما تتميز به الجامعة من تخصصات نوعية، وبرامج أكاديمية تلبي حاجات سوق العمل، وتوضيح آلية الالتحاق بالجامعة، وطريقة التقديم من خلال البوابة الإلكترونية بأيسر السبل.

وأوضح أن هذه الحملة تأتي ضمن مبادرات العمادة التي تستهدف مد جسور التواصل وبناء شراكة فاعلة مع المجتمع، واستثمار وسائل التواصل الحديثة، إضافة إلى اللقاءات التعريفية التي تعقد داخل الجامعة وخارجها، لما لذلك من أثر ملموس وفعال في التعريف بالجامعة وآلية الالتحاق بها وكيفية اختيار التخصص الجامعي المناسب.

وتابع أن الجامعة وضعت أهدافا لهذه الحملة، تضمنت التعريف بشروط الالتحاق بالجامعة من أجل بناء مجتمع معرفي، والمساعدة في اختيار التخصص الجامعي، وتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية؛ تحقيقا لرؤية المملكة الطموحة 2030، مشيرا إلى دعم الحملة المواد المرئية التي تشرح طريقة الوصول لبوابة القبول الإلكترونية، التي تسهل على الطالب عملية تقديم طلب الالتحاق إلكترونيا، واختيار البرامج والمسارات المرغوبة وترتيبها في وقت قياسي وإدخال الرغبات، إضافة إلى إتاحة المعلومات التفصيلية ذات العلاقة بالقبول والاطلاع على خطة القبول للعام 1444هـ.

وأكمل: وضعت العمادة قنوات التواصل وتقديم الدعم الخاص بالقبول عبر وسائل متنوعة تسهل الوصول لفريق العمل المختص من أي مكان وفي أي زمان، وتشمل المحادثات الفورية ومنصة «تويتر» و«سناب شات» و«واتس آب» الأعمال ومنصة «مستفيد»، كما وفرت العمادة مكاتب علاقات القبول بمبنى العمادة في مقر الجامعة للزوار والمستفيدين.