شكرا لقرائتكم خبر عن 26 محطة وقود جديدة وتكسية 20 محول كهرباء بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت بلدية محافظة الخبر الترخيص لعدد 26 محطة وقود جديدة، ومراكز خدمة متكاملة بعدة مواقع في الخبر، لافتة إلى بدء برنامج لتحسين شكل محولات الكهرباء، وتكسية 20 موقعا في المرحلة الأولى بمواقع متفرقة، بهدف تحسين المشهد الحضري.

وأشارت إلى بدء العمل بتأهيل وكشط وسفلتة حي الخزامى، في المنطقة المحصورة بين شارع 14 وشارع النعمان بن حارثة، وطريق الملك خالد وشارع أبو عبدالرحمن بن عقيل، ضمن برنامج الصيانة وتحسين مستوى الخدمات في الأحياء السكنية والمحافظة على جودة البنية التحتية.

وأتلفت البلدية 25 كيلو جراما من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، في إحدى الملاحم، خلال الجولات الرقابية المستمرة على المنشآت الصحية.

ووجهت البلدية الشكر للشركاء كافة من أصحاب المنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي، لارتفاع نسبة الامتثال خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وعدم وجود أي إغلاقات طوال 20 يوما.