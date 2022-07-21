شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويؤكد: منتدى الاستثمار يوفر فرصا حيوية بمختلف المجالات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، أهمية منتدى الأحساء للاستثمار، الذي يسعى لإلقاء الضوء على مقومات المحافظة، وبالتالي إيجاد فرص استثمارية حيوية في مختلف المجالات السياحية والزراعية والصناعية، بما يعزز التنويع الاقتصادي ويحقق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبدالعزيز الموسى، والأمين العام للغرفة د. إبراهيم مبارك، بمكتب سموه بمقر المحافظة، أمس.

وجرى خلال الاستقبال بحث النسخة القادمة لمنتدى الأحساء للاستثمار، وتنظيمه وفق رؤية جديدة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030م.

من جهته، ثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبدالعزيز الموسى اهتمام سمو محافظ الأحساء بالدورة الجديدة للمنتدى وحرصه على تنظيمه، لافتا إلى دور سموه في إبراز الأحساء ومميزاتها بما يؤهلها لتكون بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف الموسى إن تفاعل الشركاء وتعاونهم في إنجاح المنتدى سيسهم في إبراز مكانة الأحساء اقتصاديا ويعزز وتيرة نمو المشاريع.