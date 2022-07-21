شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يكرم الفائزين بميداليات «أولمبياد الرياضيات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، في مكتب سموه بمقر المحافظة، أمس، الطالب «هادي العيثان» الحائز على الميدالية الفضية على مستوى العالم في أولمبياد الرياضيات الدولي 2022، والطالب «محمد السعيد» الفائز بالميدالية الفضية في أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين، يرافقهما مدير عام التعليم بالمحافظة حمد العيسى، ووالدا الطالبين، بحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري.

وعبر سموه عن سعادته بما حققه أبناء الوطن من إنجاز كبير، رافعا سموه التهنئة للقيادة الحكيمة -أيدها الله-، ولسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، مؤكدا أن ما حققه طلاب وطالبات المملكة في أولمبياد الرياضيات الدولي 2022، وما سبقها من مسابقات، إنما هو انعكاس للدعم والتحفيز غير المسبوقين لأبناء الوطن من القيادة الحكيمة -رعاها الله-، مضيفا: ها نحن اليوم نرى أبناءنا يعتلون منصات التتويج العالمي باسم الوطن رافعين راية المملكة خفاقة في ميادين العلم والمعرفة والابتكار.

من جهته، نوه مدير عام التعليم بالأحساء بحرص سموه على استقبال الطالبين المتميزين، الذي يعكس حجم التشجيع والتحفيز في أبهى وأسمى صورة، وأن هذا يوقد جذوة الإبداع لدى أبنائنا وبناتنا ويدفع ببقية الأبناء والبنات لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

فيما عبر والدا الطالبين هادي بن علاء العيثان ومحمد بن عباس السعيد، عن سعادتهما بلقاء سمو محافظ الأحساء، وما سمعاه من دعم وتوجيهات سديدة.

وأقيمت أولمبياد الرياضيات الدولي 2022 في النرويج، وحقق المنتخب السعودي المشارك 6 ميداليات، متقدما بـ 16 مركزا عن العام الماضي، ورافعا رصيده إلى 48 ميدالية، ولأول مرة تحصد المملكة 6 ميداليات في أولمبياد الرياضيات الدولي.