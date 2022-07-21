شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء أول قسطرة علاجية باستخدام «الروبورت الحديث» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، في إجراء أول قسطرة علاجية باستخدام تقنية روبورت القسطرة الحديث، وتساعد هذه التقنية في تعزيز الاستقرار خلال القسطرة، وتقلل من كمية الأشعة التي يتعرض لها المريض والطبيب.

وأعلن المركز إنشاء برنامج إعادة تأهيل القلب، الأول من نوعه بالمنطقة الشرقية، الذي يتضمن تقييما طبيا متكاملا، والتحكم بضغط الدم ونسبة السكر والكولسترول، بالإضافة إلى التدريب على ممارسة التمارين والتغذية المناسبة لمرضى القلب، وتثقيفهم حول تطوير نمط الحياة.

كانت نائبة رئيس تشغيل المركز د. شيماء العماني، وعدد من القيادات الطبية والإدارية بالمركز، قد عايدوا المرضى المنومين والعاملين المكلفين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بدعم من لجنة أصدقاء المرضى.