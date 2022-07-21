شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: دعم القيادة وراء التطور الكبير لـ «سابك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالتطور الكبير الذي تشهده الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، بدعم القيادة الحكيمة «حفظها الله».

ونوه سموه، خلال استقباله الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» يوسف بن عبدالله البنيان، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، بدور شركة سابك في استقطاب وتطوير الكفاءات الوطنية المؤهلة من شباب وشابات الوطن وتمكينهم، ليساهموا في دعم الاقتصاد والحرص على توطين التقنيات والخبرات والمعارف في مجال الصناعات التحويلية.

من جهته، رفع البنيان شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على اهتمام ومتابعة سموه لأعمال الشركة وبرامجها في المنطقة.