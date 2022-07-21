شكرا لقرائتكم خبر عن 84 برنامجا وفعالية لـ«مكافحة التبغ» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، العديد من الفعاليات والأنشطة للتوعية بخطورة التدخين وتأثيره السلبي، وتنوعت الفعاليات بين جولات ميدانية وتوزيع بروشورات توعوية وبرامج تدريبية ومحاضرات.

وجرى تنفيذ أكثر من 50 جولة ميدانية، وأكثر من 10 جولات صحية، إضافة إلى تنظيم أكثر من 14 برنامجا تدريبيا لوزارات وهيئات مختلفة و10 فعاليات، وعقد ثلاث محاضرات عن أضرار التدخين، وذلك خلال الربع الثاني من العام 2022م.