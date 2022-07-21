شكرا لقرائتكم خبر عن النعيرية.. توزيع 250 مظلة شمسية على الفرق الميدانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت بلدية محافظة النعيرية أكثر من 250 مظلة شمسية على الفرق الميدانية المكلفة بأعمال النظافة والزراعة والتشغيل والصيانة والعمل الميداني، في إطار حرص البلدية على سلامة وصحة عمال النظافة التابعين للبلدية، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة والتخفيف عليهم أثناء العمل، وتجنيبهم المخاطر الصحية.

وأوضح رئيس البلدية م. محمد اليامي، أنه تم البدء في تزويد الفرق الميدانية التابعة للبلدية والمقاولين المتعاقدين بمظلات شمسية تقيهم حرارة الشمس، وتجنبهم العمل تحت أشعتها خلال فترة الصيف.

وأكد اتخاذ الإجراءات كافة في تعديل كل خطط العمل لتجنيب العمالة العمل تحت أشعة الشمس خلال فترة الصيف، نظرا لارتفاع درجات الحرارة منذ بداية الساعات الأولى من النهار، وشدد على التقيد التام بإجراءات العمل تحت أشعة الشمس والالتزام بالأوقات التي يمنع فيها العمل حسب تعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكد م. اليامي حرص بلدية محافظة النعيرية على توفير بيئة العمل الصحية والآمنة للعمال، ومراعاة التقلبات الجوية بالمنطقة، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية كافة وذات العلاقة.