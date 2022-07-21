شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: للأحساء مكانة في القلب.. ومكونها الثقافي يضم العديد من الأطياف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن الجمعيات الخيرية تقوم بدور مهم لتلبية احتياجات الأسر المحتاجة والمتعففة، التي توصل المساعدات لمستحقيها، وتعمل وفق خطط إستراتيجية تضمن الاستمرارية واستدامة الموارد المالية، التي تضمن مواصلة قيام الجمعيات بواجباتها تجاه المستفيدين من خدماتها.

وقال سموه: «للأحساء مكانة في القلب ولأهلها كل الدعوات بالتوفيق، خاصة أن مكونها الثقافي يضم العديد من الأطياف المتعددة، ومشهود لهم بالمبادرة والعطاء في كل المجالات».

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بمكتبه بديوان الإمارة، أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية «الجشة» الخيرية بمحافظة الأحساء رائد بن يوسف المعيويد، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، الذين قدموا لسموه تقريرًا عن مشاريع وخطط وبرامج ومبادرات الجمعية الآنية والمستقبلية.

من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة جمعية «الجشة» الخيرية رائد المعيويد الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على الاهتمام والدعم والرعاية، التي تحظي بها الجمعية وكل كيانات العمل الخيري والمجتمعي بالمنطقة بشكل عام، وفي الأحساء بشكل خاص.

اطلع على مشاريع وخطط وبرامج جمعية «الجشة» الآنية والمستقبلية

خطط إستراتيجية لضمان الاستمرارية واستدامة الموارد المالية

مواصلة تقديم الجمعيات واجباتها تجاه المستفيدين