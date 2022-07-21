شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. تأهيل 18 طالبة جامعية على «سلامة الغذاء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت 18 طالبة من كلية العلوم بجامعة الملك فيصل، في برنامج التدريب التعاوني، الذي تنفذه الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات، التابعة لأمانة محافظة الأحساء، الذي تمتد فترة إقامته إلى 8 أسابيع، في مختبر سلامة الغذاء التابع للأمانة.

وذكر مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة د. قاسم الهزوم أن أمانة الأحساء تستهدف من خلال تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية، المساهمة في تعزيز وتطبيق المهارات العلمية والتطبيقية والمهنية المكتسبة للمتدربين، وتمكينهم من المواءمة بين الحصيلة العلمية والمهارات المهنية، وإكسابهم الخبرات في بيئة العمل، بالإضافة إلى استهداف تقييم اهتمامات الطلبة المهنية في مجال تخصصهم، وتمكين الكليات من تقييم الإعداد الأكاديمي لهم.

يأتي ذلك امتدادًا لتفعيل أطر الشراكة والتعاون بين أمانة الأحساء، وجامعة الملك فيصل، وتدعيم تطوير قدرات وكفاءات الطالبات في مجال الصحة العامة للأفراد والمنشآت.

يُذكر أن الأمانة تدرب طلبة الجامعة في مختلف الأقسام والمعامل بمختبر سلامة الغذاء، الذي يضم أجهزة وتقنيات حديثة في التشخيص المعملي، بوجود كوادر فنية متخصصة تتمتع بالمهارة العالية في الفحوصات المخبرية، والتعرف على الإجراءات المتبعة داخل المختبر منذ لحظة دخول العينات وحتى ظهور النتائج، وذلك وفق معايير الجودة والأمان الحيوي.