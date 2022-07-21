شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: تطوير الصناعات التحويلية يوفر فرص العمل للشباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الدور الريادي الذي تقوم به شركة «سابك»، لتطوير الصناعات التحويلية، حتى أصبحت من أهم الشركات على مستوى العالم في هذا المجال، مؤكدا أن هذا التوسع يفتح آفاقا كبيرة وفرص عمل لشباب وشابات الوطن ويدعم الاقتصاد الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بمكتبه بديوان الإمارة، أمس، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» يوسف بن عبدالله البنيان، الذي رفع شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل للشركة وأعمالها وبرامجها في المنطقة.