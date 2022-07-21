شكرا لقرائتكم خبر عن 19 برنامجا تدريبيا لتطوير مهارات المعلمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنفذ الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة، الأحد المقبل، برامج التدريب المهني التعليمي الصيفي للمعلمين في المنطقة في عدد من المسارات التعليمية، وتستمر 30 يوما.

وتشمل خطة التدريب 19 برنامجا تدريبيا تنفذ - عن بعد - لتطوير مهارات معلمي مراحل التعليم الأولية، في مجال مهارات وإستراتيجيات التعليم الحديثة، والتفكير الإبداعي والناقد، والتعلم النشط، وتعزيز مهارات الاتصال، وتنمية الدافعية لرفع مستوى التحصيلي للطلبة، وغيرها من البرامج.