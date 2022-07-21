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38 بوابة ونظاما برمجيا بجامعة الجوف

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الدمام - شريف احمد - حصلت جامعة الجوف على رخصة البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر من قبل هيئة الحكومة الرقمية ولمدة ثلاث سنوات، التي تأتي ضمن جهود الهيئة لإيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لتلقي وإعادة استخدام البرمجيات الحكومية، وإتاحة حق الانتفاع لجميع الجهات الحكومية على نطاق واسع.

يذكر أن جامعة الجوف تبنت استخدام البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر ضمن خططها لتحقيق الريادة الرقمية من خلال توطين واستدامة الحلول التقنية وتحقيق كفاءة الإنفاق، وطورت الجامعة أكثر من 38 بوابة ونظاما باستخدام هذه البرمجيات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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