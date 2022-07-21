شكرا لقرائتكم خبر عن 38 بوابة ونظاما برمجيا بجامعة الجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت جامعة الجوف على رخصة البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر من قبل هيئة الحكومة الرقمية ولمدة ثلاث سنوات، التي تأتي ضمن جهود الهيئة لإيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لتلقي وإعادة استخدام البرمجيات الحكومية، وإتاحة حق الانتفاع لجميع الجهات الحكومية على نطاق واسع.

يذكر أن جامعة الجوف تبنت استخدام البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر ضمن خططها لتحقيق الريادة الرقمية من خلال توطين واستدامة الحلول التقنية وتحقيق كفاءة الإنفاق، وطورت الجامعة أكثر من 38 بوابة ونظاما باستخدام هذه البرمجيات.