شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ملايين م2 حدائق ومتنزهات بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف أمين منطقة الباحة د. علي السواط، أمس، خلال جولات تفقدية وزيارات ميدانية، على عدد من الحدائق والمتنزهات التابعة للأمانة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزوار والمصطافين لهذا العام. وأوضح د. السواط أن جميع المتنزهات والحدائق والساحات البلدية في المنطقة أصبحت جاهزة ومهيأة لاستقبال المرتادين، مبينا أن عدد الحدائق والمتنزهات بالمنطقة يبلغ 267 متنزها وحديقة تفوق مساحاتها الإجمالية ثمانية ملايين ونصف المليون متر مربع، كما يبلغ عدد الساحات البلدية 34 ساحة بلدية بمساحة إجمالية تقدر بثلاثة ملايين متر مربع، و70 ملعبا وساحة رياضية بلدية ومواقع رياضية بمساحة إجمالية تتجاوز خمسة ملايين متر مربع.

وأشار إلى أن وكالة الخدمات بالأمانة وبلديات المحافظات والمراكز بالمنطقة استكملت في وقت سابق ومن خلال حملات مكثفة تجهيز وتهيئة الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية والمطلات السياحية وصيانة الأرصفة والإنارة وشبكات الري والمسطحات الخضراء والمزروعات والمجسمات الجمالية والألعاب والمظلات ومقاعد الجلوس ودورات المياه.