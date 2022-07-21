شكرا لقرائتكم خبر عن 100 باحث يرسمون خارطة مستدامة لتربية النحل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت، أمس، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للجمعية العربية لتربية النحل بعنوان «الممارسات الجيدة لإدارة النحل من أجل تربية نحل مستدامة»، بمشاركة أكثر من 100 باحث من داخل المملكة ومن 15 دولة ناقشوا خلال يومي المؤتمر 46 ورقة علمية تناولت معظم الممارسات الدولية لتطوير صناعة النحل وتربيته والحلول المبتكرة في العلاج بمنتجات النحل.

وشهدت الجلسة الرابعة مناقشة أربع أوراق عمل تضمنت تحسين النحل المتكيف محليا والجهود المتواصلة على سلالة النحل، والنتائج المتوقعة لمشروع الحفاظ على سلالة نحل العسل المحلي في المملكة ودراسة الارتباط بين مختلف القياسات الشكلية والحيوية وأداء الملكات في تكاثر النخل. وتناولت الجلسة الخامسة ست أوراق عمل عن جودة وغش العسل ودور هيئة الغذاء والدواء في وضع التشريعات التي تضمن سلامة وجودة العسل.

واشتملت الجلسة السادسة والأخيرة لوقائع المؤتمر الدولي الرابع للجمعية العربية لتربية النحل على تسع أوراق عمل ناقشت التنمية المستدامة لتربية النحل ومنتجات نحل العسل وتطوير المراعي النحلية في منطقة الباحة، ومكونات وجودة غذاء ملكات النحل المنتج في منطقة الباحة.

وفي ختام المؤتمر كرَّم رئيس الجمعية العربية لتربية النحل د. أحمد الخازم الفائزين في جائزة الشيخ سالم بن سلطان القاسمي التي تبلغ مجموع جوائزها نحو 50 ألف ريال، وتتكون من ثلاث فئات وهي أفضل بحث علمي وأفضل ابتكار وأفضل الممارسات في مجال تربية النحل. وحصد جوائز أفضل بحث علمي د. طه عمرو بالمركز الأول، ود. وليد سليمان في المركز الثاني، ود. مروة شعير في المركز الثالث، ود. أمينة شاكر في المركز الرابع، فيما منح فايز الميع المركز الثاني لفئة أفضل ابتكار، وحُجب عنها المركزان الأول والثالث، ونال السيد موسى الفهيقي المركز الثالث لفئة أفضل الممارسات في مجال تربية النحل، وحُجب عنها المركزان الأول والثاني لذات الفئة.