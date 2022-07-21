شكرا لقرائتكم خبر عن 80 % التزاما بالفوترة الإلكترونية في الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، 12 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر يونيو الماضي، على الأسواق والمحال التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة، كشفت نسبة التزام بالفوترة الإلكترونية، تجاوزت الـ 80 %.

وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، شملت عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها: البيع بالتجزئة، وقطاع الأغذية، مشيرةً إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة.

وبيَّنت الهيئة أن الزيارات شهدت امتثالًا عاليًا من المنشآت بالفوترة الإلكترونية، أكثر من 80% لدى معظم المحال والأسواق، فيما تم ضبط مخالفات محدودة، تمثلت في عدم إصدار فواتير ضريبية إلكترونية، وعدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة، بالإضافة إلى ضبط مخالفات أخرى وفق أحكام النظام. وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أن زياراتها التفتيشية للأسواق والمحال التجارية والخدمية تأتي في سياق جهودها الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني، بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الرسمي «zatca.gov.sa»، أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية «ZATCA»، إذ تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.