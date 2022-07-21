شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى لـ «التعليم»: أعيدوا النظر في نظام الفصول الثلاثة بالجامعات.. وقوموه بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بتقويم تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على مدارس التعليم العام؛ بما يؤدي إلى توصياتٍ تدعم استمرار تطبيقه وتطويره، أو العودة إلى النظام النصفي، مع إجراء التعديلات اللازمة عليه، إضافة إلى إعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة «النظام الثلثي» على الجامعات السعودية ، والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ بما ينسجم مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، ويتسق مع استقلالية الجامعات حسب نظامها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2/3/1441 هـ.

مسارات الثانوية

وطالب، خلال جلسته، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس «الشورى» د. عبدالله آل الشيخ، أمس، الوزارة بإعادة النظر في تطبيق المسارات على مدارس الثانوية العامة؛ بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الثانوي. ودعا المجلس في ذات القرار بدعم الجامعات السعودية والجهات ذات العلاقة، لتوفير بيئةٍ تحفيزيةٍ، تضمن عدم تسرب أعضاء هيئة التدريس السعوديين، وتسهل استقطاب الكفاءات المتميزة من السعوديين وغير السعوديين.

كما طالب الوزارة، بالعمل على بناء نموذج مماثل لمدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة في المدينة المنورة في مناطق المملكة الأخرى، حسب الإمكانات واحتياج المنطقة، وذلك لاستيعاب الطلاب والطالبات الذين يصعب دمجهم في مدارس التعليم العام، والعمل على تحسين جودة تأهيل معلمي الصم في جميع المراحل التعليمية، بالتركيز على الكفايات المتعلقة بلغة الإشارة السعودية وتطوير الأدوات التقويمية اللازمة لذلك.

ودعا المجلس الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى التوسع في الإحصاءات والبيانات على موقعها الإلكتروني، ونشراتها، وتقاريرها السنوية؛ لتشمل إحصاءات تفصيلية لمخرجات التعليم العام والجامعي، وفقا للأنظمة المتبعة، مطالبا الوزارة والجامعات بالعمل على تطوير ضوابط ومعايير موحدة؛ بما يضمن المزيد من الفرص التدريبية للطلاب والطالبات، وتعظيم الاستفادة من التدريب التعاوني.

وزارة الصناعةوفي قرارٍ آخر، طالب «الشورى»، وزارة الصناعة والثروة المعدنية باستحداث معيار قياسي لمدى امتداد القيمة المضافة للمواد الخام الرئيسة بالمملكة، للاستفادة منها محليا، والعمل مع الجهات المعنية لدعم وتشجيع مشروعات الخدمة الصناعية في مجالات الصيانة والخدمات الهندسية والإنشائية، وإيجاد مؤشرات القياس المناسبة لتوفر وتقدم هذه الخدمات، ومراجعة أسباب التفاوت في نسب الإنجاز للمبادرات الإستراتيجية مع تقديم الدعم اللازم لتنفيذ كل مبادرة لتواكب الأهداف الموضوعة لها، وفق الجداول الزمنية المحددة، وزيادة عدد مراكز التدريب المتخصصة في مجال الصناعة والتعدين، وتعزيز التحول لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب الإسراع في وضع خطة إستراتيجية لدعم وتشجيع التوطين الصناعي في مجال تقنيات الفضاء والفلك.

وصوت المجلس، في قرارٍ آخر، بالموافقة على مطالبة وزارة الطاقة بدراسة أسباب تسرب القدرات البشرية، وإيجاد الحلول الناجعة، ووضع المحفزات المناسبة لتحقيق الاستقرار الوظيفي؛ لضمان استمرارية القوى العاملة لديها، ومراجعة أسباب التفاوت الكبيرة في نسب الإنجاز للمبادرات المعتمدة؛ بحيث تواكب الأهداف المأمولة وفق الجداول الزمنية المحددة.

وزارة الخارجيةوطالب المجلس وزارة الخارجية بتكثيف الجهود في المحافل الدولية للتصدي لجميع الجهات، والتيارات الداعية إلى نشر الانحلال الأخلاقي، وهدم القيم الأسرية، والتنسيق مع الجهات المختصة للعمل على تعزيز نشر القيم الإسلامية المعتدلة، وتكثيف جهود مواجهة التيارات المتطرفة، والاستفادة في تحقيق ذلك من الآليات المتاحة مثل المراكز الثقافية، والمؤسسات البحثية والتعليمية.

وطالب «الشورى»، في قرار آخر، بدعم الميزانية التشغيلية لبرنامج تنمية المناطق الريفية الزراعية المستدامة «ريف» بما يتناسب مع أهدافه الإستراتيجية والمهام المناطة به، إضافة إلى تشجيع ودعم إنشاء منافذ تسويق للمنتجات عن طريق أسواق المزارع في المناطق الجاذبة للمشترين، والسياح بالمدن، وتسريع إنشاء منافذ التسويق الإلكترونية.

سباقات الخيل

وطالب المجلس، نادي سباقات الخيل بسرعة تنفيذ ما ورد في تنظيم النادي بشأن تكوين مجلس الإدارة ومراجعة الهيكل التنظيمي لإكمال الإدارات الرئيسة فيه، ووضع مؤشرات أداء رئيسة وتطويرها وقياسها بشكلٍ دوري؛ لتحسين أداء النادي والارتقاء بسباقات الخيل المحلية والعالمية، وإعداد إستراتيجية إعلامية تسهم في زيادة التغطية الإعلامية الدولية؛ لإبراز منجزات النادي، وسباقات الخيل المحلية والعالمية التي تنظمها المملكة.

الغطاء النباتي

كما طالب المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بإعداد مخططات تطويرية للمتنزهات الوطنية في مختلف مناطق المملكة، وطرحها للمستثمرين بهدف دعم الموارد الذاتية للمركز، والتنسيق مع المراكز البحثية لإيجاد خطط ومبادرات تهدف إلى إنماء الأنواع النباتية النادرة والمهددة بالانقراض. وكان مجلس الشورى وافق في مستهل جلسته على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، ومشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وغانا في مجال خدمات النقل الجوي، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين والمملكة وفرنسا.

توفير بيئة تحفيزية لعدم تسرب هيئة التدريس واستقطاب الكفاءات

تكرار نموذج مدينة طيبة للتربية الخاصة بمناطق المملكة الأخرى

زيادة مراكز التدريب المتخصصة بمجال الصناعة والتعدين

خطة إستراتيجية تحفز التوطين الصناعي بتقنيات الفضاء والفلك

تعزيز نشر القيم الإسلامية المعتدلة ومواجهة التيارات المتطرفة