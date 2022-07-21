شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 مليون مستفيد من الإرشاد المكاني بموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد 1.221.449 شخصًا من خدمات إدارة الإرشاد المكاني بوكالة اللغات والترجمة، التابعة لرئاسة شؤون الحرمين الشريفين، خلال شهر ذي الحجة. وشملت إحصائية الإدارة استفادة 1750 من مبادرة الإرشاد الإثرائي باللغات في دعم الإدارات والجهات الأخرى، و2750 مستفيدا من مبادرة بلغتكم نرحب بكم، و450 مستفيدا من مبادرة معالم المسجد الحرام، و23.452 مستفيدا من معرض اللغات والترجمة.

وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد الحميدي، أن حسن وفادة القاصدين بالحرمين الشريفين وإيصال رسالته السامية إلى أنحاء العالم باللغات المختلفة، طليعة أولويات الوكالة وجُل اهتماماتها.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة أحمد الجميعي أن الخدمات بمخرجاتها تلبي احتياجات المستفيدين، وتأتي هذه الجهود بفضل من الله وتوفيقه أولاً ثم بدعم ورعاية القيادة الرشيدة - يحفظها الله -، والتي أكدت على ضرورة إخراج العمل بالصورة الملائمة والتي تليق بعظم مكانة المسجد الحرام.