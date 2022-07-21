مصادر :ما هو نظام B2C المطور للعمرة الذي سيتم تطبيقه الأسبوع المقبل؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
قالت مصادر أنه من المتوقع إطلاق نظام B2C المطور للعمرة الذي يلغي نظام الوكيل الخارجي، اعتبارا من موسم عمرة 1444 الذي يبدأ الأسبوع المقبل.
وحسب “الوطن” سيتم إتاحة تطبيقات النقل ضمن باقة النقل عبر المنصات المتعددة، وتخفيض تكلفة النقل عن أسعار العام الماضي لمعتمري B2C الفرادي.
ويأتي ذلك لتحفيز استقطاب المعتمرين عبر النظام بدلا من وكلاء الخارج، وذلك بعدما تم إلغاء نظام الكوتا في قطاع النقل.
ويتيح نظام B2C مزايا وضمانات للمعتمرين منها ” يمكن المعتمر من الحصول على تأشيرة وبرنامج عمرة معتمد ويساهم في تجويد الخدمات التي يقدمها قطاع العمرة ويوفر أسعار مباشرة وميسرة لراغبي العمرة.
كما تشمل المزايا” يمنح المعتمر حرية الاختيار بكفاءة وفاعلية و الإقامة في فندق 3 إلى 5 نجوم لمدة 9 أيام والحد من عمليات التخلف عن عودة المعتمر إلى بلده. ولا يسمح بالتلاعب السعري في قيمة الخدمات الأرضية.
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