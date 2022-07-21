اخبار الخليج – نائب رئيس الأمن العام يجتمع بقائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – حفاظ البحرين على موقعها في الفئة الأولى لمكافحة الإتجار بالأشخاص ثمرة لتوجيهات جلالة الملك وحرصه على إرساء المساواة وتعزيز حقوق الإنسان

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