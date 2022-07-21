اخبار الخليج – حفاظ البحرين على موقعها في الفئة الأولى لمكافحة الإتجار بالأشخاص ثمرة لتوجيهات جلالة الملك وحرصه على إرساء المساواة وتعزيز حقوق الإنسان

محمد بن مسعود - الدمام - أكد العميد عبدالعزيز معيوف الرميحي مدير عام الإدارة العامة للمباحث والادلة الجنائية أن حفاظ مملكة البحرين على موقعها في الفئة الأولى لمكافحة الإتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي الصادر حديثاً ، يعد ثمرة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ورؤيته السديدة وحرصه على إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان لكل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة دون تمييز ، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، وهو ما يعكس حجم الجهود المستمرة التي تبذلها كافة الجهات في مملكة البحرين وعلى رأسها وزارة الداخلية لترسيخ قيم حقوق الإنسان دون تمييز بسبب الدين أو اللغة أو العرق، كما جاء أيضاً ترجمة فعلية لسياسات وتوجهات وزارة الداخلية في هذا المجال.

وبهذه المناسبة ، رفع مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أصدق التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بهذا الإنجاز ، مضيفاً بأن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا التوجيهات المستمرة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، والمتابعة الحثيثة لسعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام في تطبيق مبدأ الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني ، وهو يعكس حجم الجهود المستمرة لوزارة الداخلية بالتعاون مع كافة الجهات في مملكة البحرين لترسيخ قيم حقوق الإنسان دون تمييز، والتصدي للجريمة بكافة أنواعها، مشيراً إلى أن الوزارة تتخذ مجموعة من التدابير لضمان التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والأهلية لمكافحة هذه الجريمة ضمن الرؤى والآليات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، مشدداً على أن جريمة الإتجار بالأشخاص مخالفة لمبادئ جميع الأديان السماوية لانتهاكها الكرامة الإنسانية التي حرصت على صونها، وتعد مخالفة صريحة للمبادئ الإنسانية التي كفلتها التشريعات الوطنية بما تضمنته من أحكام مؤيدة لتلك النصوص ومنسجمة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية بهذا الشأن.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والادلة الجنائية إلى أن إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والادلة الجنائية تضطلع بجهود بارزة في مجال مواجهة جريمة الإتجار بالأشخاص، وذلك من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع الأجهزة المختصة بوزارة الخارجية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة العمل ووزارة شئون الإعلام والنيابة العامة وهيئة تنظيم سوق العمل وشئون الجنسية والجوازات والإقامة ومراكز الشرطة بالمديريات الأربع وغيرها من الجهات المعنية بشأن تلقي البلاغات وتبادل المعلومات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى تواجد أفراد البحث والتحري بشكل مكثف في مناطق المملكة للحد من هذه الجريمة ومنع أنتشارها ، إلى جانب تعاونها الدائم مع المنظمات الدولية من خلال الحضور المكثف في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات، كما تسعى جاهدة إلى توعية المجتمع في مخاطر هذه الجريمة عبر إطلاق عدة حملات عن طريق وسائل الإعلام المختلفة إلى جانب توزيع الكتيبات التثقيفية متعددة اللغات.

وأوضح أن جهود إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة متواصلة على مدار 15 عاما بمكافحة تلك الجريمة ، حيث تشير الإحصائيات خلال الفترة من 1 يناير 2022م إلى 30 يونيو 2022م ، إلى أن مجموع القضايا التي بها شبهة إتجار بالأشخاص بلغ 25 قضية وعدد المتهمين 41 متهما من الجنسين ، فيما بلغ عدد المجني عليهن اللاتي تم تقديم الدعم النفسي والقضائي لهن 164 ضحية ، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد 4 مرافق سياحية ومنشآت صدرت قرارات قضائية بإغلاقها ، مشيراً إلى أنه في عام 2021م بلغ مجموع القضايا التي بها شبهة إتجار بالبشر 29 قضية وبلغ عدد المتهمين لتلك القضايا 73 متهماً من الجنسين ، وبلغ عدد المجني عليهن خلال تلك الفترة 105 ضحية ، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد 2 مرافق سياحية ومنشآت وصدرت قرارات قضائية بإغلاقها .

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للمباحث والادلة الجنائية أنه فيما يتعلق بالجهود التوعوية ، فهي تسير جنباً إلى جنب مع الجهود الأمنية حيث تم تنظيم معارض توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتنظيم حملات توعوية في كافة محافظات المملكة تتضمن توزيع مطبوعات توعوية بعدة لغات للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور ، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الندوات الأمنية الافتراضية والمحاضرات في هذا المجال ، موضحاً أن الإدارة وفي إطار سعيها إلى إعداد العنصر البشري إعداداً جيداً لمكافحة تلك الجريمة ، قامت بالعديد من الإجراءات التدريبية لتطوير مهارات وقدرات العاملين في الإدارة على طرق الكشف وبصورة استباقية عن الضحايا ،كما تم مؤخراً تدشين الخط الساخن 555 للتبليغ على مدار الساعة عن أي قضايا أو شكاوى تتعلق بمكافحة هذه الجرائم وذلك تفعيلاً للشراكة المجتمعية وبما يضمن سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي ختام حديثه، دعا الله أن يحفظ مملكة البحرين ويديم عليها نعمة الأمن والأمان ، كما تقدم بالشكر والتقدير للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص على جهودها المبذولة ، اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك لكافة منسوبي إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على جهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم ، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم.