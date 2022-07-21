اخبار الخليج – «الصحة»: تسجيل 1013 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» وتعافي 1484 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة يوم الاثنين الموافق 20 يوليو 2022 بأن الفحوصات اليومية التي بلغ عددها 4331، عن تسجيل 1013 إصابة جديدة بالفيروس، وتعافي 1484 حالة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 640675.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 10346 حالة، منها 36 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و19 حالة تحت العناية.

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