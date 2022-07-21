«برنامج ريف» يعلن البدء في صرف تعويضات صيادي الأسماك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

أعلن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة البدء في صرف تعويضات صيادي الأسماك ضمن قطاع الثروة السمكية.

وقال برنامج ريف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إنه سيتم البدء في صرف تعويضات صيادي الأسماك، الخميس 22 ذي الحجة 1443هـ، الموافق 21 يوليو 2022م.

يذكر أن برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا.

ويتم دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهرياً، بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.