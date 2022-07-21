مرصد جديد للأشعة السينية قيد الاختبار

محمد بن مسعود - الدمام - تمكن باحثون أمريكيون من مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع للإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء «ناسا»، بالتعاون مع نظرائهم اليابانيين، وبالاشتراك مع وكالة الفضاء الأوروبية، من تطوير مرصد جديد للأشعة السينية «XRISM» يعمل على مهمة لتصوير بالأشعة السينية والتحليل الطيفي بشكل كبير، يسهم في توسيع المعرفة بالكون، وقد اجتاز مؤخرًا الاختبار معلمون رئيسيون في طريقهم إلى مراقبة الكون، في مهمة ستطلق العام المقبل.

وقال ليليان ريتشينتال، مدير المشروع في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في جرينبيلت بولاية ماريلاند: «تم دمج مكونات المركبة الفضائية بما في ذلك أداتها، المسمى Resolve وXtend ميكانيكيًا وكهربائيًا في المرصد للمرة الأولى وكان هذا معلمًا مهمًا في تطوير المركبة الفضائية».

ويؤدي تثبيت جميع الأنظمة إلى بدء جولة جديدة من اختبارات المركبات الفضائية لضمان عمل كل شيء معًا بشكل جيد. ويقوم المهندسون بدمج المعدات واختبارها في مراحل مختلفة تبدأ بالمكونات الفردية، ثم تجميع الأنظمة والأدوات، وأخيرًا المرصد الكامل. تُخضع هذه الاختبارات المركبة الفضائية والأدوات للظروف المتوقعة في أثناء الإطلاق والعمليات الفضائية.