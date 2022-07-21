محمد بن مسعود - الدمام - كشف ثلاثة توائم متطابقون يبلغون من العمر 27 عامًا، كيف أنهم حتى الآن يعيشون معًا ويدرسون في نفس الكلية، وحتى إنهم لم يمضوا أكثر من يومين على حدى.
والتوأم هم بنيامين ونيكولاس وزاكاري أوزبورن، يبلغون من العمر 27 عامًا، من روكي ماونت بولاية نورث كارولينا، يعيشون معًا منذ ولادتهم، والتحقوا بنفس الكلية وتخرجوا بنفس الدرجات وتدربوا عند نفس المدرب، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وقال نيكولاس: «نميل إلى استخدام الضمير (نحن) بدلاً من (أنا)، لأننا دائمًا معًا ولدينا نفس الاهتمامات ونفعل الشيء نفسه دائمًا، حتى عندما أكون لوحدي، أجد أنني ما زلت أقول (نحن)».
وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن التوأم كان لديهم غرف منفصلة عندما كانوا أطفالاً، لكن غالبًا ما انتهى بهم الأمر للعيش في نفس غرفة النوم، وإنهم جميعًا يحبون تناول الفشار في السينما ويفضلون قراءة رواية هاري بوتر.
وقال بنيامين إنهم لا يحبون التفكير في إمكانية الانفصال لأنها تسبب لهم «الكثير من القلق والتوتر».
قد يهمك أيضاً :-
- مرصد جديد للأشعة السينية قيد الاختبار
- «سرير عمودي» للمرهقين في اليابان
- أغرب عملية قلب في تاريخ الطب الحديث
- أبكي مثايل
- البيت الأبيض يكشف حقيقة إصابة الرئيس الأمريكي “بايدن” بالسرطان
كانت هذه تفاصيل خبر «ثلاثة توائم» متطابقون لم يفترقوا أبدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.