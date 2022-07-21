«ثلاثة توائم» متطابقون لم يفترقوا أبدًا

محمد بن مسعود - الدمام - كشف ثلاثة توائم متطابقون يبلغون من العمر 27 عامًا، كيف أنهم حتى الآن يعيشون معًا ويدرسون في نفس الكلية، وحتى إنهم لم يمضوا أكثر من يومين على حدى.

والتوأم هم بنيامين ونيكولاس وزاكاري أوزبورن، يبلغون من العمر 27 عامًا، من روكي ماونت بولاية نورث كارولينا، يعيشون معًا منذ ولادتهم، والتحقوا بنفس الكلية وتخرجوا بنفس الدرجات وتدربوا عند نفس المدرب، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقال نيكولاس: «نميل إلى استخدام الضمير (نحن) بدلاً من (أنا)، لأننا دائمًا معًا ولدينا نفس الاهتمامات ونفعل الشيء نفسه دائمًا، حتى عندما أكون لوحدي، أجد أنني ما زلت أقول (نحن)».

وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن التوأم كان لديهم غرف منفصلة عندما كانوا أطفالاً، لكن غالبًا ما انتهى بهم الأمر للعيش في نفس غرفة النوم، وإنهم جميعًا يحبون تناول الفشار في السينما ويفضلون قراءة رواية هاري بوتر.

وقال بنيامين إنهم لا يحبون التفكير في إمكانية الانفصال لأنها تسبب لهم «الكثير من القلق والتوتر».