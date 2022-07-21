شاهد.. مطاردة مثيرة بين أسد جبلي وحيوان اللاما

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المناطق-متابعات

وثق مقطع فيديو مطاردة مثيرة، بين الأسد الجبلي وحيوان اللاما.

وكانت البداية عندما انقض الأسد الجبلي فوق ظهر حيوان اللاما، ولكن الأخير تمكن من اسقاطه على الأرض.

وحاول الأسد الجبلي التمسك برقبة الفريسة وإحكام قبضته عليها أكثر من مرة، إلا أن حيوان اللاما استغل سرعته وبعض الحركات الهوائية للنجاة بحياته.

وتمكن حيوان اللاما من الهروب والابتعاد عن أنياب الأسد الجبلي، بعد المطاردة المثيرة التي دارت بينهما، حسبما أظهر مقطع الفيديو.

https://almnatiq.net/wp-content/uploads/2022/07/st.co4vpzqjmMia.mp4

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Source almnatiq

