“التجارة”: يُمنع استخدام بيانات المُستهلكين من قبل المتاجر لأغراض غير مصرح لها

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أكدت وزارة التجارة، أن خصوصية المُستهلك تُعد أولوية في التجارة الإلكترونية وبينها منع استخدام بيانات المُستهلكين في أغراض غير مُصرح لها.

وبيّنت الوزارة، أن نظام التجارة الإلكترونية نص على حفظ بيانات المستهلك من خلال، المسؤولية الكاملة عن بيانات المُستهلك سواء كانت بحوزة المتجر أو الجهات التي يتعامل معها.

وأشارت إلى أن نظام التجارة الإلكترونية نص كذلك على عدم استخدام بيانات المستهلك لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها، واتخاذ كل الوسائل اللازمة لحماية البيانات، بالإضافة إلى عدم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية أو الاتصالات إلا في المدة التي تقتضيها طبيعة العمل.





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Source akhbaar24

