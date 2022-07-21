روسيا: لن نصدر النفط بأسعار يحددها الغرب حتى وإن تكبدنا خسائر

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أكدت روسيا أنها لن تصدر النفط إلى الأسواق العالمية بأسعار يحدد الغرب سقفها، وإن كان ذلك سيكبدها الخسائر.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية “تاس” عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أنه “في حال كانت الأسعار التي يجري الحديث عنها أدنى من تكاليف إنتاج النفط… فمن الطبيعي أن روسيا لن تضمن التوريدات إلى الأسواق العالمية”، مضيفا أن هذا يعني أننا لن نعمل بطريقة تكبدنا الخسائر”.
وكانت دول مجموعة السبع قد أعلنت أنها تسعى لفرض سقف محدد لسعر النفط الروسي ضمن القيود على قطاع الطاقة الروسي التي يتم فرضها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
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Source almnatiq
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