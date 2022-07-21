حادث مروع .. شاهد: انقلاب سيارة إسعاف مسرعة داخلها 3 أشخاص

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المناطق-متابعات

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة انقلاب سيارة إسعاف مسرعة عند نقطة أمنية في ولاية كارنتاكا الهندية.

وأظهر الفيديو، انقلاب السيارة، فجأة، نتيجة فقدان سائقها للسيطرة، بعد تعطل الفرامل، وسقط جميع من بداخلها.

وكانت سيارة الإسعاف تحمل 3 أشخاص، منهم المريض واثنين من المسعفين، حيث توفوا جميعًا، بالإضافة لموظف عند النقطة الأمنية.

https://almnatiq.net/wp-content/uploads/2022/07/مقطع-لا-يناسب-البعض-كاميرا-مراقبة-عند-نقطة-أمنية-التقطت-قبل-ساعات-لحظة-انقلاب-سيارة-إس-1.mp4

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Source almnatiq

