︎
.
المناطق-متابعات
وثق مقطع فيديو متداول، لحظة انقلاب سيارة إسعاف مسرعة عند نقطة أمنية في ولاية كارنتاكا الهندية.
وأظهر الفيديو، انقلاب السيارة، فجأة، نتيجة فقدان سائقها للسيطرة، بعد تعطل الفرامل، وسقط جميع من بداخلها.
وكانت سيارة الإسعاف تحمل 3 أشخاص، منهم المريض واثنين من المسعفين، حيث توفوا جميعًا، بالإضافة لموظف عند النقطة الأمنية.
https://almnatiq.net/wp-content/uploads/2022/07/مقطع-لا-يناسب-البعض-كاميرا-مراقبة-عند-نقطة-أمنية-التقطت-قبل-ساعات-لحظة-انقلاب-سيارة-إس-1.mp4
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر حادث مروع .. شاهد: انقلاب سيارة إسعاف مسرعة داخلها 3 أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.