شاهد: ماذا يفعل الجنين في رحم أمه قبل الولادة

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وثق مقطع فيديو متداول على تويتر، كمية الألم الذي تتحمله الأم نتيجة للحركات الكثيرة التي يقوم بها الجنين أثناء وجوده في رحمها.

وأظهر الفيديو، قيام الجنين، بالتحرك في كافة الاتجاهات، يمينًا ويسارًا وللأعلى والأسفل.

وبحسب التصوير التوضيحي في الفيديو “السونار” الطبي، ظهر الطفل وهو يحرك جميع أجزاء جسده الصغير، ويركل أمه بيديه وقدميه وحتى رأسه.

https://almnatiq.net/wp-content/uploads/2022/07/مقطع-يوضح-كمية-الرفس-المؤلم-الذي-تتعرض-له-الأُم-وتتحمله-من-جنينها.mp4

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Source almnatiq

