“الأرصاد” تُصدر تنبيهات باستمرار الرياح النشطة والسحب على عدة مناطق بينها الرياض

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات، باستمرار الرياح النشطة والسحب الرعدية اليوم (الخميس) على عدة مناطق بينها الرياض والشرقية.

وأوضح المركز، أنه يتوقع استمرار الرياح النشطة والسحب الرعدية مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة الرياض وتحديداً في الأفلاج والسليل والهدار وليلى ووادي الدواسر حتى الساعة 9 مساءً.

ونوه إلى تعرض أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران لسحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة الـ 9 مساءً.



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Source akhbaar24

