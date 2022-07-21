هل تقع أي مسؤولية على المُبلغ عن عمليات الترويج للمخدرات؟.. متحدث مكافحة المخدرات يوضح

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المناطق_الرياض

كد متحدث مكافحة المخدرات الرائد “محمد النجيدي” أن وزارة الداخلية (ممثلة بمكافحة المخدرات وكافة القطاعات الأمنية) قادرة على القبض علي مهربي ومروجي المواد المخدرة مهما استخدموا وسائل مختلفة وطرق متعددة ظناً منهم بأنها لن تكشف.

وأوضح خلال حديثه عبر “قناة الإخبارية” أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى في ضبط عناصر تلك الشبكات الإجرامية المنظمة التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة وتستهدف المملكة وشبابها وأمنها سواءً داخل المملكة أو حتي خارجها وذلك بتعاوننا الدائم والناجح مع شركائنا في الدول الشقيقة.

كما نوه للمواطن والمقيم بعدم التردد في الإبلاغ عن أي عملية تهريب أو ترويج أو حتي حيازة للمواد المخدرة ، من خلال الاتصال برقم البلاغات الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، حيث تعالج جميع البلاغات بسرية تامة وبدون أي مسؤولية على المبلغ.

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Source almnatiq

