التعليم تتحفظ على مطالبة الشورى بإلغاء الفصول الثلاثة - #عاجل

قوبل قرار مجلس الشورى، أمس، المتضمن مطالبة وزارة التعليم، بإعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الثلاثة في الجامعات والكليات وفي التعليم العام بالقبول والترحيب في الأوساط السعودية ، وضجت مواقع التواصل أمس بعبارات الترحيب والإشادة، وتسابق المغردون في تويتر على تعداد سلبيات نظام الفصول الثلاثة والمطالبات بالأخذ بقرار المجلس والعودة إلى نظام الفصلين. في حين تحفظت وزارة التعليم ولم تصدر أي تعقيب حتى الآن على مطالبات الشورى.

وكان مجلس الشورى قد دعا في جلسته العادية التاسعة والأربعين للسنة الثانية من الدورة الثامنة المنعقدة أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، إلى تقييم النظام الثلثي في المدارس والتراجع عنه إن لزم الأمر.

إعادة تقييم

وطالب المجلس في قراره وزارة التعليم بإعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة (النظام الثلثي) على الجامعات السعودية والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، ويتسق مع استقلالية الجامعات حسب نظامها.

كما طالب الشورى وزارة التعليم بتقويم تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على مدارس التعليم العام؛ بما يؤدي إلى توصيات تدعم استمرار تطبيقه وتطويره، أو العودة إلى النظام النصفي، مع إجراء التعديلات اللازمة عليه.

شكاوى من نظام الفصول الثلاثة

من جانبه غرد عبدالعزيز المالكي قائلا: «قال تعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}. المعلمون والطلاب وأولياء الأمور لم يعجبهم وبإمكانك أيها الوزير الموقر أن تجري استفتاء لجميع دوائر التعليم بالمناطق وتبني عليها مستوى رضى المدراء أنفسهم وكذلك المجتمع بأكمله. وصدقني لن تجد حتى 1% مؤيدين لهذا القرار».

وشدد نايف العُمري، على أن جميع بيئة التعليم (الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور) متذمرون من نظام الثلاثة فصول فلماذا الاستمرارية والمكابرة؟

أما بندر الحربي فقال: «حقيقة ⁧‫الفصول الثلاثة‬⁩، أدت إلى ملل واكتئاب أبنائنا وبناتنا دراسيًا، فتضررت الأسر المتوسطة الدخل والأقل أيضًا من تكاليف ومصروفات، وتضاريس منطقتنا شديدة الحرارة وغير مؤهلة لتطبيق ثلاثة فصول».

بدورها دعت رحاب مبارك قائلة: «نتمنى أن نعود لنظام الفصلين بدلا عن الثلاثة، والذي شق علينا وعلى أبنائنا نفسيًا وماديًا وتعرض فيه الطلبة للتعذيب طوال الفصل الثالث نتيجة انطفاء المكيفات لزيادة الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة».

مطالبات الشورى من وزارة التعليم

- تقويم نظام الفصول الثلاثة أو العودة إلى النظام النصفي

- إعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الثلاثة على الجامعات السعودية والكليات التقنية

- إعادة النظر في تطبيق المسارات على مدارس الثانوية العامة

- دعم الجامعات وتوفير بيئة تحفيزية تضمن عدم تسرب أعضاء هيئة التدريس السعوديين

- دعم الوزارة لرفع المخصصات المالية لبنود التشغيل والصيانة والنظافة

- تسريع عملية الاعتراف بشهادات التعليم والتدريب الإلكتروني (التعليم عن بعد والمدمج)

- تحسين جودة تأهيل معلمي الصم في جميع المراحل التعليمية

- التوسع في الإحصاءات والبيانات على موقع الوزارة وتقاريرها السنوية