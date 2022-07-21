شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: إصدار واستبدال رخص صيد الروبيان بمرفأ دارين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية الصيادين الراغبين بإصدار التصاريح أو استبدال رخصهم الخاصة بصيد الروبيان للقوارب المتواجدة على طول ساحل الخليج العربي للموسم 2022، الذي سينطلق يوم الإثنين 1 أغسطس 2022، بمراجعة مكتب خدمات الصيادين بمرفأ دارين.

دعم وتطوير

من جانبه، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أن الاهتمام بهذا الموسم امتداد لاهتمام الدولة بهذه المهنة والعاملين بها، حيث عملت على إنشاء العديد من مرافئ الصيد النموذجية بعشرات الملايين من الريالات، وقدمت كل سبل الدعم والتطوير للصيادين من خلال القروض والإعانات، وستعمل جاهدة على توطين هذه المهنة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

أنظمة وتعليمات

وأضاف م. المطيري إن الفرع بجميع إداراته المعنية جاهزة لخدمة الصيادين، عبر إرشادهم لطرق وأساليب الصيد الصحيحة لصيد الروبيان، والابتعاد عن الممارسات غير النظامية، التي تخالف الأنظمة والتعليمات، مؤكدا مضي الوزارة بخطى متسارعة لإتمام خدماتها لتصبح أكثر يُسرًا وسهولة، ويمكن الوصول لها من أي مكان وفي أي زمان. مما يمكن الوزارة مع بداية عمليات الصيد حصر القوى العاملة في هذا الموسم بشكل دقيق سواء عدد وسائط الصيد أو القوى البشرية التي شاركت فيه.

استدامة الثروات

وبيّن أن ما تقوم به الوزارة يستهدف المحافظة على الثروات والموارد الاقتصادية المختلفة من أجل هذا الجيل وللمحافظة على استدامتها للأجيال المقبلة، وذلك عن طريق حظر صيد الروبيان لإعطائه فرصة للتكاثر والحد من استنزافه بالصيد الجائر، وكذلك المحافظة على المخزون الإستراتيجي.

توعية وإرشاد

وأكد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف م. وليد خالد الشويرد، أن حملات التوعية والإرشاد مستمرة طول العام، في جميع المرافئ لتعريف الصيادين بوسائل وأدوات الصيد الممنوعة ومقاس الشباك النظامية وغير النظامية، للحد من الإضرار التي تنجم عن المخالفين، وبيّن أن الغرامات التي تفرض على المخالفين تبلغ 5 آلاف ريال على القارب عند المخالفة للمرة الأولى، و10 آلاف ريال للمرة للثانية فأكثر، أما بالنسبة لعمال الصيد المخالفة، فيتم إنذارهم في المرة الأولى مع تعهد بعدم تكرارها، وفي حال المخالفة للمرة الثانية يتم سحب رخصة الصيد للعامل المخالف لمدة شهر، وفي حال المخالفة الثالثة يتم سحب رخصة الصيد لمدة 3 أشهر، وعند تكرار ذلك تسحب رخصة الصيد نهائيًا.