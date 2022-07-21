تخفيض رسوم هذه المطارات بالمملكة بنسبة 35%

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
كشفت وكالة “بلومبرغ”، أن المملكة ستخفض رسوم المطارات بنسبة تصل إلى 35% في محاولة للمنافسة في منطقة تستضيف بالفعل بعضاً من أكبر مراكز الركاب في العالم.
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني خلال مشاركتها في معرض فارنبرة الجوي، أن التخفيض، الذي سينطبق على مطارات الرياض وجدة والدمام، وسيتم تنفيذه في وقت لاحق من هذا العام، هو الخطوة التالية في خصخصة مستمرة للقطاع.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني، إنه سيتم السماح للمطارات بالمرونة الكافية لخفض الرسوم إلى ما دون الحدود القصوى المعلنة لتحقيق أقصى قدر من النمو في حركة الركاب.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قالت المملكة إنها ستقدم حوافز لشركات الطيران لتسيير مسارات غير مربحة.
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