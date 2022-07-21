محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
قال زياد مبارك باسالم، مستشار العلاقات دولية، إن التحالف العربي بقيادة المملكة يدعم كافة الإجراءات لتثبيت الهدنة بين الأطراف في اليمن وقام بإيقاف الغارات الجوية منذ بدء الهدنة.
وأوضح في تصريحات لـبرنامج قناة 24 السعودية، أن الحكومة اليمنية الشرعية، التزمت بالهدنة الأممية، وأوقفت العمليات العسكرية، وسهلت دخول المشتقات النفطية، وقدمت الكثير من التنازلات من أجل تخفيف المعاناة على الشعب اليمني.
وأشار إلى أن جماعة الحوثي في المقابل، تستغل الهدنة لتحقيق أهدافها وتواصل الخروقات، يوميا، وارتكبت بالأمس فقط 144 خرقا في 6 محافظات.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار علاقات دولية: التحالف العربي بقيادة المملكة يدعم كافة الإجراءات لتثبيت الهدنة بين الأطراف في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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