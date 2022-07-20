شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. أكرم توفيق يعود بعد القمة وحقيقة غياب ديانج من مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار القلعة الحمراء اليوم الأربعاء، 20/ 7/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها احتمالية غياب ديانج عن قمة الكأس.

ويستعرض " السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الأهلي كالآتي: -

حقيقة غياب ديانج عن مواجهة الزمالك

كشف النادي الأهلي، حقيقة غياب المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، عن مواجهة الزمالك بنهائي كأس مصر للموسم الماضي، بسبب الإصابة.

وترددت أنباء قوية عن اقتراب ديانج من الغياب عن القمة، بسبب الإصابة وإمكانية عدم لحاقة بالمواجهة المرتقبة المقرر لها مساء غدٍ الخميس.

وأكد النادي الأهلي، أن أليو ديانج يعاني من إصابة خفيفة، ولكنه شارك بشكل طبيعي بمران الأهلي ومستعد للمشاركة أمام الزمالك، وسوف يتواجد تحت أمر الجهاز الفني.

قطر القطري يجدد التفاوض مع الأهلي لضم بدر بانون

دخل نادي قطر القطري، في مفاوضات جديدة مع النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من أجل التعاقد مع المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الفريق القطري تقدم بعرض إلى القلعة الحمراء للحصول على توقيع المدافع، إلا أن المقابل المادي لم يرتقى لطموحات الأهلي، الذي قرر بدوره غلق المفاوضات وإعلان استمرار اللاعب بين صفوفه.

وأكد موقع "le360 sport المغربي"، أن قطر القطري فتح خطوط اتصال جديدة مع الأهلي، وقدم عرضًا جديدًا لشراء ما تبقى من عقد مدافعه.

تحديد موعد عودة أكرم توفيق

بات أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريب من العودة مرة أخرى إلى الملاعب، بعدما أنهى تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي للتعافي من إصابة الرباط الصليبي.

ويغيب توفيق عن مباريات الأهلي، بسبب تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي خلال مباراة المنتخب الوطني أمام نيجيريا فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت في يناير الماضى فى الكاميرون.

وأعلن النادى الأهلي جاهزية أكرم توفيق للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق بعد مباراة الزمالك المحدد لها مساء غدٍ الخميس فى نهائي كأس مصر، أو الاثنين المقبل على أقصى تقدير.