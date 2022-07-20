شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. عودة عبدالشافي لقائمة الفريق للقمة وترشيح مهاجم باناثينايكوس اليوناني للتعاقد معه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار القلعة البيضاء اليوم الأربعاء، 20/ 7/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، جاء أبرزها قائمة الفريق لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.

ويستعرض " السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي: -

فيريرا يعلن قائمة الفريق لقمة الكأس

أعلن البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة الأهلي بنهائي كأس مصر النسخة الماضية والتي جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبدالمجيد - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الجزيري - سيد عبدالله "نيمار".

الزمالك يجدد المفاوضات مع إيبوكا

دخل نادي الزمالك في مفاوضات جديدة مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم فريق إنبي، للحصول على توقيعه وتدعيم خط هجومه بالموسم الجديد.

وفتح الفارس الأبيض، خطوط اتصال مع جون إيبوكا نجم إنبي خلال الساعات القليلة الماضية، ويكثف النادي الأبيض مفاوضاتهم مع الفريق البترولي لحسم الصفقة.

سموحة يطلب استمرار نجم الزمالك بين صفوفه

تقدم مسئولو نادي سموحة، بعرض رسمي إلى إدارة نادي الزمالك، من أجل تجديد إعارة مروان حمدي مهاجم الفريق المعار للنادى السكندري لمدة موسم آخر.

وجاء طلب الفريق السكندري، خاصةً بعدما أصبح اللاعب واحد من أهم عناصره، وتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 12 هدفا حتى الآن. وكان البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، طالب بعودة حمدي مرة أخرى وعدم تجديد إعارته، من أجل رغبته في تدعيم خط هجومه بالموسم الجديد.

الزمالك يحصل على عرض لضم مهاجم باناثينايكوس اليوناني

حصل نادي الزمالك على عرض من جانب وكيل لاعبين، للتعاقد مع بلال مظهر عبد الرحمن مهاجم فريق باناثينايكوس اليوناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويدرس مسؤولو الزمالك فكرة ضم اللاعب ومدى حاجة المدير الفني البرتغالي جوسيفالدو فيريرا، لخدماته بالموسم الجديد.

ويسعى مسؤولو القلعة البيضاء لتدعيم خط الهجوم في الموسم الجديد، من أجل رغبته في المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا.