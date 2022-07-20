شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 في كأس العرب تحت 20 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أقيمت اليوم مباراتين في بطولة كأس العرب تحت 20 في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العرب والتي تم اليوم الأربعاء الموافق العشرين من شهر يوليو الجارى افتتاحها في المملكة العربية السعودية.

مباريات اليوم الأربعاء من كأس العرب

وأقيمت اليوم مباراتين والبداية كانت في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة عندما اقيمت مباراة السعودية ضد موريتانيا وانتهت بفوز السعودية بهدفين دون رد، في الجولة الأولى وسجل أهداف المباراة كلًا من عبدالملك العييري وعبدالله هادي رديف في الدقائق الخامسة والخامسة عشر على الترتيب، ليحقق السعودية الفوز وحصل على رجل المباراة اللاعب مصعب فهد الجوير.

هدف السعودية الأول

وبهذا الفوز يحصد منتخب السعودية أول ثلاثة نقاط ويتصدر ترتيب المجموعة الأولى، بينما يتجمد رصيد موريتانيا عند لاشي من النقاط.

مباراة الإمارات والأردن

وفي المواجهة الثانية والتي كانت في الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة أقيمت مواجهة الإمارات والاردن في المجموعة الثانية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، سجل أهداف المباراة كلًا من أمين الشنايبه لصالح الأردن في الدقيقة الثامنة والأربعين، بينما سجل هدف الإمارات الوحيد اللاعب هزاع الجنيبي في الدقيقة الرابعة والتسعين.

مباراة الإمارات والأردن

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الإمارات إلى نقطة وحيدة، ويحصل كذلك منتخب الأردن على نقطة وحيدة.