شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ من فيفا لصالح النصر والاتحاد.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف خبير قانوني، عن قرار مفاجئ من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لصالح ناديي النصر واتحاد حدة، بخصوص قضايا مُقظمة ضدهم، من لاعبين سابقين.

تفاصيل قرار الفيفا



وبحسب القانوني أحمد الشيخي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أبلغ ناديي النصر والاتحاد، بتوفير 3 ملايين و600 ألف ريال، في قضيتين منظورتين أمامه، وذلك بعد خطأ إجرائي.

وأوضح أن محاميين للاعبين لاتينيين، في قضيتين ضد النصر والاتحاد، ارتكبا خطًأ إجرائيًا، كان يُمكن تلافيه بسهولة، ولكنه عاد بالنفع على الناديين ووفر لخزينتهما مبلغ قدره 3.600.000 ريال.

استعدادات الفريقين للموسم الجديد

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني الجديد، استعداداته للموسم الكروي الجديد، حيث يسعى لتقديم موسم مميز بالبطولات، بعدها أنهى الدوري السعودي في نسخته المنقضية في المركز الثالث.

أما نادي الاتحاد تعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، من أجل تصحيح المسار بعدما خسر لقب كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة الأخيرة، وحصده الهلال.