أميرِ الرياض بالنيابة يحضرُ حفلَ السفارة المصرية بمناسبة اليوم الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

شَرَّفَ صاحبُ السموْ الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة – اليوم- حفلَ سفارة جمهورية مصر العربية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض.

وكانَ في استقبال سموِّهِ لدى وصوله مقرَّ الحفل سفيرُ جمهوريةِ مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق،وعددٌ من المسؤولين بالسفارة.

حضرَ الحفلَ معالي نائبِ وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ووكيلُ وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي، وعددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.