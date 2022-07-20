اخبار الرياضه السعوديه رئيس الطائي: لا يهمني الإعلام ولا «البرستيج».. ولا تهاجمونا بـ «أسماء وهمية»

محمد بن مسعود - الدمام - نفى رئيس نادي الطائي تركي الضبعان تقديم تقارير فنية أو إدارية لأعضاء شرفية وشخصيات اعتبارية وقال: لا نقدم تقارير الا لوزارة الرياضة فقط ولا نقدم تقارير لشخصيات معينة، ولا يمكن أن نقبل توجيهات من أحد فنحن دخلنا مجلس الإدارة عصاميين وسنخرج عصاميين.

وأضاف رئيس الطائي: الأمير خالد بن فهد هامة وقامة ولكننا لا نرفع له تقارير من إدارة النادي، فالتقارير ترفع فقط لوزارة الرياضة فقط، مع كامل التقدير له.

وكان رد الضبعان، عبر حساب ناديه الرسمي بـ«تويتر» في «مساحة» قبل قليل، على معلومات تفيد بتقديم إدارة النادي عملا نموذجيا من خلال تقارير تقدم لأمير منطقة حائل، ولرئيس هيئة اعضاء الشرف سعود الصقيه، والأمير خالد بن فهد الداعم الفني الاخير للفريق في الموسم المنصرم، وهو ما نفاه.

وزاد رئيس نادي الطائي: هناك أسماء مستعارة في تويتر تحاول ضرب لحمة جماهيرنا وهذا مرفوض ولن نقبل به وأتمنى من جماهير الطائي التنبه لهذا الأمر.

وتحمل الضبعان هبوط درجة شباب النادي من الدوري الممتاز وقال: أقولها بكل شجاعة «كنت مهملا لشباب النادي لأبعد درجة، وفي الايام القادمة سيتم التركيز على الفئات السنية بصورة منظمة».

وأضاف: مدرب الطائي الجديد متفائل مع كل الصفقات التي حسمناها، خصوصا مهاجم وهداف الدوري المغربي، وهذا شيء جميل من المدرب الذي أثق في إمكانياته للموسم الجديد.

ورفض الضبعان أن يطلق عليه الرئيس الذهبي بقوله: أخلع هذا اللقب، ويمنح للرئيس السابق عبدالرحمن السماري فهو الذهبي وهو من صنع هيبة الطائي وعمل أكثر منا، مضيفا: طموحاتنا قيادة النادي وفق رضى جماهيرنا.

وأبان: النقد متاح للجميع ولكن وفق البناء والموضوعية والطرح المتزن وباسمه الشخصي وليس بأسماء وهمية تهاجم وتقلل من العمل أو تتهم وتدخل في الذمم فهذا غير مقبول مطلقا، مشيرا إلى أن الفكر الاحترافي للاعبين من أبناء النادي يحتاج تطويرا كاملا من حيث النوم والتغذية والتدريب، ومع الايام القادمة سنحاول تغيير هذا الفكر وإنتاج مواهب تخدم النادي لسنوات قادمة.

وأكد رئيس الطائي في سياق حديثه واجاباته للجماهير: أتمنى أن أرحل اليوم قبل الغد ولكن التقدير والاحترام لجماهير الطائي وأعضاء شرف الطائي، ويجب أن يعرف الجميع أن تركي الضبعان لا يهمه إعلام ولا «ترند» ولا اضواء، فأنا احب أن اعيش حياة هادئة بعيداً عن كل الاضواء، فالطائي جزء منا ونعمل من أجله فقط وجماهيره ومستقبله، وقلت لرئيس هيئة اعضاء الشرف سعود الصقيه: أي شخص تجدونه بديلا لي وأفضل مني أبلغوني.

وأضاف: تصاريحي العفوية حققت نجاحا وأنا أعد الجماهير بالعمل وفق أعلى المعايير المهنية للفريق الأول.. أقفلت خط الهاتف في وجه مذيع متعمدا ولا يهمني أحد، ومن يتحدث عن «البرستيج» فهذا لا يهمنا ولم نفكر فيه ولا يهمنا لا إعلام ولا غيره الأهم الأول الطائي والطائي فقط. وزاد: أنا متجرد في خدمة الكيان وعندما احس أنني خذلت النادي سأرحل فوراً، ولكن ما زال لدي الحماس والرغبة في خدمة الطائي وأستطيع العمل والاخلاص لذلك الهدف.