احتجاجات أمام السفارة التركية في بغداد بعد قصف دهوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات انطلقت احتجاجات حاشدة أمام السفارة التركية في بغداد بعد قصف منتجع في دهوك، والذي أنكرته الخارجية التركية، مدعية أن من قاموا به مسلحون لتشويه صورة الجيش التركي.

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