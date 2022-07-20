محامٍ: حق الاعتداء في مشاجرات المحاورات لا يسقط حتى وإن تم الصلح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضح المحامي حمود الناجم أن المشاجرة تعد حق خاص فيما بين من وقعت بينهم الجناية، ولكن الحق العام يبقي وتبدأ جهات الشرطة في التدخل ثم النيابة ثم المحكمة الشرعية.

وأشار خلال حديثه عبر “قناة الإخبارية” أنه الخليج 365 أن صدر أمر سامي نص على أنه يندر في المناسبات والاحتفالات والمحاورات الشعرية ويمنع مايؤدي الي العصبية القبلية والافتخار بالنسب أو القبيلة.

وأكد أن هذا المشهد لا يعني أن العقوبة فاتت أو أنه ليس هناك عقوبة بل سيتم محاسبتهم ويستدعي الأطراف المعنيين الذين نظموا هذه المناسبة أو الاحتفال وتأخذ أقوالهم وتوجه التهم إذا توفرت الأدلة، حتي وإن تم الصلح هذا يتمثل في الحق الخاص بينهم، أما الحق العام فلا يسقط خاصة إذا توفرت الأدلة.