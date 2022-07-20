رئيسِ هيئة الفروسية يُثَمِّنُ دعمَ الأمير فيصل بن خالد بجوائز سباق الأمهار بميدان الملك خالد بالحوية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

قدَّمَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيسُ هيئة الفروسية ورئيسُ مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، شكرَه وشكرَ منسوبي نادي سباقات الخيل كافة إلى صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين على دعمه المتواصل لسباقات الخيل ممثلاً بدعمه السنوي لسباقات الأمهار مواليد 2020م التي يستضيفُها ميدانُ الملك خالد بالحوية.

وثمَّنَ سمو رئيسُ هيئة الفروسية لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز دعمَهُ الكبيرَ لسباقات الخيل عبر إقامة حفل كامل مخصص للأمهار العسايف، ووضعه جوائزَ خاصةً لكامل الحفل، وخروجه بالمظهر اللائق والمطلوب، وتحقيق الهدف المنشود المتمثِّلِ في صناعة أبطال لهذه الفئة،كما ثَمَّنَ الأميرُ بندر بن خالد الفيصل الجهودَ المبذولةَ من قِبَلِ الرئيس التنفيذى والمشرف العام لإسطبلات الأمير فيصل بن خالد، سعد بن مشرف ومدير إسطبلات سموِّه سعود بن سعد ومدير سباقات الأمهار سعد بن سعود.

وهَنَّأَ سموُّهُ المنتجين والمدربين والخيالةَ المتوّجين بجوائز الحفل على ميدان الملك خالد بالحوية من خلال الأشواط الثمانية التي كانت بين جميع الجياد المشاركة في الحفل بمختلف أشواطها بين الأمهار وروح التحدي التي عاشَها الملاكُ والمدربون والخيالةُ وصولاً للجمهور، مؤكداً أنَّ إمكانياتِ نادي سباقات الخيل مُسَخَّرةٌ لخدمة الوسط الفروسي وداعميه والراغبين بإقامة مثل هذا الحفل.

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من جانب آخر،جاءتّ نتائجُ الأشواط على النحو التالي:

– الشوط الأول ومسافته 1200م وخُصِّصَ للأفراس وفازتْ به المهرةُ وردة الميدان ابنة كايرو برنس.

– الشوط الثاني ومسافته 1200م وخُصِّصَ للأفراس وفازت به المهرةُ توبة ابنة إسترولجي.

– الشوط الثالث ومسافته 1200م وخُصِّصَ للحصن وفازَ به المهر رمز الشرف ابن سالوت ذا سارج ، للمالك أبناء سعد عبدالله الفراج.

– الشوط الرابع ومسافته 1200م وخُصِّصَ للحصن وفازَ به المهرُ رضا الرحمن ابن هيلستون للمالك خالد الغفيلي.

– الشوط الخامس ومسافته 1400م وخُصِّصَ للأفراس وفازتْ به المهرةُ اختيال ابنة قاط للمالك أبناء الشريف هزَّاع بن شاكر العبدلي.

– الشوط السادس ومسافته 1400م وخُصِّصَ للأفراس وفازتْ به المهرةُ رذاذ الغيم ابنة كلوزينق بيل للمالك إسطبل الميمانية.

– الشوط السابع ومسافته 1400م وخُصِّصَ للحصن وفاز به المهرُ ديسمبر ابن سمبر فورتس للمالك محمد بن سعيد الودعان.

– الشوط الثامن ومسافته 1400م وخُصِّصَ للحصن وفاز به المهرُ الشهاب الكاسرابن الحاكم للمالك إسطبل الخليبص.