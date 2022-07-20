العراق يستدعي القائم بالأعمال لدى تركيا للتشاور بعد هجوم دهوك

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قالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن الحكومة قررت في اجتماع أمني اليوم الأربعاء استدعاء القائم بالأعمال العراقي لدى تركيا للتشاور بعد اتهامها أنقرة بشن غارة على منتجع جبلي في شمال البلاد.



وأضافت أن الحكومة قررت أيضا وقف إجراءات تعيين سفير جديد لدى أنقرة بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثمانية سياح وإصابة 23 آخرين في إقليم دهوك بشمال العراق.

وذكرت الوكالة أن الحكومة كلفت وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى بغداد للاحتجاج على الهجوم وتقديم شكوى إلى مجلس الأمن.

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Source akhbaar24

